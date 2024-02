Traversetolo, spara a tre cani con una carabina ad aria compressa: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunciato in stato di libertà un 59enne italiano, che lunedì scorso, con una carabina ad aria compressa aveva sparato a tre cani, ferendone due fortunatamente in modo lieve. I proprietari degli animali, dopo essersi resi conto dell’accaduto hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri di Traversetolo che hanno provveduto a recuperare e sequestrare i pallini in piombo sparati con una carabina ad aria compresa. I proprietari, scioccati dall’accaduto hanno così deciso di sporgere formale querela nei confronti dell’ignoto sparatore. Formalizzata la volontà di procedere i militari della stazione hanno dato il via alle indagini al fine di identificare l’autore del ferimento. L’attività investigativa ha avuto inizio dall’analisi dei “proiettili” rinvenuti, sparati sicuramente da un’arma ad aria compressa, focalizzando la ricerca fra coloro che in zona potessero detenere tale tipo di “arma”. Dopo una serie di verifiche e incroci di dati e di acquisizioni di informazioni testimoniali i Carabinieri hanno individuato un possibile sospetto, possessore di una carabina ad aria compressa, con la quale potevano essere utilizzati i “pallini” rinvenuti e sequestrati. A questo punto i militari si sono presso l’abitazione del 59enne dove rinvenivano una carabina ad aria compressa calibro 4,5 ed una confezione di proiettili, identici a quelli rinvenuti sugli animali. A seguito di quanto riscontrato, dopo aver posto sotto sequestro l’arma, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma il 59 enne ritenendolo responsabile del reato di maltrattamento di animali.