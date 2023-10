Trovato con eroina in tasca: arrestato un 63enne

La Polizia di Stato ha arresto un 63enne tunisino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di spaccio di sostanza stupefacente. È stato trovato in possesso di eroina. Ieri pomeriggio le volanti impegnate nell'attività di controllo del territorio, mentre transitavano in via Traversetolo, hanno notato un furgone con due soggetti a bordo, che si aggiravano nella zona con fare sospetto. Gli agenti hanno fermato il mezzo per procedere al controllo dei due uomini che, sin dalle primissime fasi del controllo, hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e di insofferenza, soprattutto il passeggero del mezzo che si guardava intorno, e si portava più volte le mani all’altezza dei pantaloni. I due soggetti sono stati identificati rispettivamente per un tunisino 49 enne autista del veicolo e un tunisino 63enne passeggero ma proprietario del mezzo, entrambi con precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

I due uomini sono stati immediatamente perquisiti. Nascosto nello slip del 63enne è stato ritrovato un involucro di plastica contenente presumibilmente sostanza stupefacente. All’interno del furgone, dal lato del passeggero, è stato trovato un bilancino di precisione. I due soggetti sono stati accompagnati in Questura, dove sono stati fotosegnalati da parte del personale della Polizia Scientifica. Avevano con se 54 grammi di eroina. Il 63enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto presso le camere di Sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del rito di convalida dell’arresto. Il 43enne autista del furgone, da dichiarato di essere totalmente estraneo ai fatti, di trovarsi a bordo del furgone per caso in quanto il 63enne era privo di patente, In sede di udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e il Giudice Monocratico ha rinviato l’udienza al 27 novembre. L’uomo è stato condotto in carcere in quanto già gravato da 5 condanne per reati in materia di stupefacenti.