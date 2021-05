E' stato trovato morto nella sua casa di Parma il dottor Nicola Venturi di 39 anni che, nonostante la giovane età era considerato un luminare nella diagnosi e trattamento di disordini endocrini, tra cui problemi alla tiroide e diabete: l'hanno trovato senza vita in casa, in bagno, steso a terra e con una ferita alla testa. Potrebbe aver avuto un malore, oppure essere inciampato e caduto battendo violentemente il capo. Purtroppo non c'è stato niente da fare.

Da circa un anno lottava con le conseguenze di un'improvvisa embolia arteriosa, che l'aveva portato all'amputazione della gamba. E' da quel momento che era impegnato nella fisioterapia, per tornare a una vita quasi normale. Da poche settimane era tornato a casa, nella nostra città: è qui che si è consumata la tragedia.

Una lunga e brillante carriera

Mercoledì mattina i funerali, nella chiesa del Carmine di Canneto sull'Oglio, il suo paese natale. Lo piangono la mamma Stefania, il papà Mario e la sorella Sara. Venturi lavorava all'ospedale di Asola, in servizio per l'Asst di Mantova. Dopo il diploma al liceo classico, si era laureato in Medicina all'università di Parma, per poi specializzarsi (sempre a Parma) in Endocrinologia e Malattie metaboliche.

Per cinque anni ha lavorato al Maggiore di Parma, poi all'Istituto Figlie di San Camillo di Cremona, e ancora l'istituto ospedaliero di Vicomoscano, e ancora all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, infine al nosocomio di Asola. Appassionato ricercatore, era stato anche consulente di medicina sportiva nel mondo del rugby (a Colorno e Viadana).Trovato morto a Parma il medico 39enne Nicola Venturi

Il commosso ricordo degli amici

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. Toccante quello dell'amica Alessandra: “Sei stato il figlio che avevo perduto, ti ho amato come lo fossi stato davvero. La tua tragica scomparsa mi lascia incredula, solo il pensiero di non poterti riabbracciare mi devasta. Con te ogni volta era una scoperta. Eri intelligente, colto e preparato. La medicina era per te uno svago, non solo il tuo lavoro. Aiutavi tutti i tuoi pazienti con passione e loro ti volevano bene. Non so come sarà il futuro senza di te”.