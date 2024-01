Trovato un cadavere in un appartamento di via Pontremoli

Mistero in un appartamento di via Pontremoli: il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina. A dare l'allarme sarebbe stato un parente che non riusciva a contattarlo e ha così chiamato i soccorsi. Anche i vicini, che sentivano un cattivo odore provenire dall'appartamento, si erano allarmati. L'uomo viveva solo.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.