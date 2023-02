E' allarme per la truffa degli appartamenti inesistenti

Contratti di mediazione d'affitto per appartamenti intestati a locatari che non esistono e pagamenti anticipati di alcune mensilità in contanti: è così che funzionano le truffe che una sedicente agenzia immobiliare sta attuando ai danni di cittadini stranieri che, nell'impossibilità di accedere all'appartamento che credevano di avere affittato, si sono rivolti al SUNIA di Parma.

L'allarme arriva dal segretario generale Corrado Turilli, che spiega come alcune famiglie si siano rivolte all'associazione per chiedere tutela nei confronti di un vero e proprio furto. "Si tratta purtroppo di inganni nei confronti di persone facili da raggirare, che hanno poca dimestichezza con la nostra lingua e con la normativa. Viene chiesto loro di versare la cauzione in contanti senza ricevuta. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a non effettuare pagamenti non rintracciabili".