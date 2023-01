Truffato dopo un annuncio online: denunciata coppia che era riuscita a farsi accreditare 1.250 euro su due carte prepagate

Truffato da una coppia dopo aver messo un annuncio online relativamente all’acquisto di pezzi di ricambio per una moto. La vittima: un 70enne residente a Fontevivo. I presunti responsabili: un uomo e una donna di 58 e 46 anni. I carabinieri della Stazione di Fontanellato, al termine dell’attività investigativa, hanno denunciato i due per truffa.

I fatti: l’uomo, deciso a vendere pistoni e cilindri di una moto al prezzo di 240 euro, ha pubblicato un annuncio su un noto sito on-line. Quasi subito è stato contattato dal 58enne che, fingendosi interessato all’acquisto, con artifizi e raggiri è riuscito a farsi accreditare dal 70enne 1.250 euro su due carte prepagate, di cui una intestata alla donna. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti autori ed è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Purtroppo questa modalità di truffa, soprattutto ora che molti acquisti vengono effettuati online è molta diffusa. I truffatori, su vari portali, notano della merce in vendita, contattano il venditore e si dicono interessati all’acquisto. Per procedere al pagamento lo invitano a recarsi presso una postazione bancomat, inserire la propria carta e a seguire alcune indicazioni telefoniche fornite contestualmente dai truffatori stessi. Al termine di tali operazioni in realtà si verifica esattamente l’opposto, ovvero è il venditore che trasferisce il proprio denaro al truffatore. Questa è una delle tante forme di truffa per cui il Comando Provinciale di Parma ha deciso di avviare una campagna informativa in favore degli anziani, delle fasce sociali più deboli ma anche dei cittadini più avvezzi all’uso della tecnologia per i loro “affari” sulle diverse piattaforme di compravendita. Ad oggi sono otto gli incontri che si svolti nei diversi paesi, sede dei presidi dell’Arma, che hanno destato vivo interesse negli intervenuti che hanno ringraziato i militari e formulato numerose domande.