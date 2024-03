Truffe, tentano di sfilare la fede ad un anziano

Un tentativo di truffa ai danni di un anziano si è verificato nella mattinata di alcuni giorni fa all'interno del quartiere Montanara. Secondo le prime informazioni due donne si sarebbero avvicinate ad un anziano, residente in quartiere, tra via Balestrazzi e via Umili. Le due presunte truffatrici, dopo aver visto l'uomo in strada, avrebbero tentato di sfilargli la fede nuziale, dopo avergli preso la mano. Fortunatamente il tentativo di truffa non sarebbe riuscito. L'episodio sarebbe avvenuto prima dell'ora di pranzo. Sono sempre più frequenti i tentativi di truffa ai danni di anziani e persone considerate più fragili.