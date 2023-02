Felino, falso dipendente Iren entra in casa di un'anziana e le ruba il portafoglio

Ennesima truffa ai danni di una persona anziana, questa volta nel comune di Felino. Un malvivente, che si è finto dipendente Iren, è riuscito ad entrare in casa e a rubare il portafoglio della donna, per poi scappare a bordo dell'auto con la quale era arrivato sul posto poco prima. Il modus operandi del truffatore è uno dei più classici.

Secondo le prime informazioni dopo aver suonato al campanello dell'abitazione il malvivente, vestito con una divisa che poteva richiamare quella dell'azienda, ha detto alla donna di essere un dipendente Iren e di dover entrare in casa per controllare una perdita. La donna, vista la situazione di emergenza che le è stata prospettata, ha aperto la porta.

L'uomo, a quel punto, è riuscito ad intrufolarsi in casa e a rubare il portafoglio della donna, che conteneva soldi, alcune carte di credito e i documenti. Tutto sarebbe avvenuto in pochissimi minuti. L'anziana, scossa per il furto subito, ha chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati sul posto per un sopralluogo, hanno raccolto la testimonianza della donna ed hanno avviato subito le indagini per cercare di identificare il truffatore.