Truffa una tabaccheria, in casa hashish e codeina: arrestato 19enne che spacciava a scuola

E' stato identificato come l'autore di una truffa per circa 3 mila euro ai danni di una tabaccheria di Corniglio, ha confessato ma a casa sua i carabinieri hanno trovato, durante una perquisizione, oltre 70 grammi di hashish, due flaconi di codeina e una somma di denaro in contanti. Un 19enne è stato arrestato dai militari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: per lui è scattata anche una denuncia per truffa. Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi nel paese della Val Parma.

La titolare della tabaccheria ha avvertito i carabinieri in quanto vittima di una truffa: la donna ha raccontato che un finto operatore della Lottomatica, con la scusa di un guasto al lettore ottico, l'ha indotta a caricare quasi 3 mila euro su una postepay. Il giovane 19enne, autore della truffa, ha confessato. I militari però hanno trovato a casa del ragazzo oltre 70 grammi di hashish e due flaconi di codeina. Anche in questo caso il 19enne ha confessato ed ha ammesso di spacciare la droga davanti alla scuola che frequenta. Ora si trova agli arresti domiciliari.