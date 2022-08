Sicurezza, Lega: "A Parma quasi 19 mila euro per contrastare le truffe agli anziani"

“Il ministero dell’Interno ha destinato in Emilia circa 96mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. In particolare a Bologna andrà un contributo di 23.523,05 euro, a Modena 18.965,55 euro, a Parma 18.915,36 euro, a Reggio Emilia 18.166,74 euro, a Piacenza 17.243,64. Un impegno finanziario reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un ulteriore passo avanti a sostegno degli anziani, per la Lega una promessa mantenuta”. Lo dice in una nota il segretario della Lega in Emilia Matteo Rancan.