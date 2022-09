Tubatura del gas tranciata in via La Spezia, strada bloccata e traffico in tilt

Caos in via La Spezia stamattina. E' stata tranciata una tubatura del gas durante lavori di manutenzione all'altezza della rotonda che porta a Collecchio, in via Nazionale. Chiamati i vigili del fuoco per contenere eventuali fughe di gas. Via La Spezia bloccata in direzione Collecchio. Per chi deve arrivare a Parma viene consigliato invece di prendere in direzione di Vicofertile.

Sempre nella stessa zona un camion è finito in un fosso senza provocare feriti.