Borgotaro, turista tedesco si perde sul monte Gottero: ritrovato dal soccorso alpino

Nella serata di ieri, domenica 18 giugno, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, stazione monte Orsaro, è stato attivato dai carabinieri del comune di Borgo Val di Taro per un turista tedesco di 29 anni con perdita di orientamento in zona monte Gottero. Dalle coordinate fornite dal carabinieri il giovane si trovava su un crinale impervio. Per l'operazione sono partite due squadre del Saer insieme ad un'Unità Cinofila del Soccorso Alpino. Il disperso fortunatamente è stato ritrovato dalla prima squadra partita e riaccompagnato alla propria auto senza problemi sanitari.