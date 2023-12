Ubriachi creano scompiglio in autogrill, poi minacciano i poliziotti: denunciati due rumeni

Dopo aver bevuto troppo due cittadini rumeni, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre, hanno provocato alcuni disagi all'interno dell'area d i servizio San Martino, lungo l'autostrada A1. I due sono stati identificati e denunciati dai poliziotti. All'arrivo degli agenti, chiamati dal titolare del locale e dai clienti, infatti i due stranieri si sono mostrati poco collaborativi con i poliziotti e li hanno anche minacciati. Per loro è scattata una denuncia per minacce a pubblico ufficiale e una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

Il personale della Squadra volante ha indagato in stato di libertà un cittadino tunisino pregiudicato, già gravato da avviso orale, per il reato di invasione di terreni ed edifici. Il soggetto, invero, è stato intercettato dalle Volanti mentre bivaccava all’interno di una cantina di un condominio di via Verdi.