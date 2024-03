Ubriachi alla guida, denunciati tre automobilisti: uno scappa dai carabinieri e viene bloccato in viale Mentana

La notte scorsa militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma unitamente alle stazioni Carabinieri di Parma Oltretorrente, Sorbolo Mezzani, Traversetolo e Tizzano Val Parma hanno rinforzato l’attività di controllo alla circolazione stradale in città, intensificando la presenza sulle vie principali, sia per intercettare gli autori dei reati predatori in entrata o in fuga, sia per sensibilizzare gli automobilisti ad una guida più

attenta ed entro i limiti di velocità.

Le pattuglie hanno effettuato posti di controllo anche con l’ausilio del precursore etilico e dell’etilometro, per creare un efficace sistema di deterrenza ai comportamenti scorretti alla guida. Nel corso dei controlli sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza: un 48enne domenicano, residente in provincia che sottoposto a controllo in strada del Cornocchio è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 1,02; un 25enne parmigiano trovato alla guida dell’auto in via del Taglio con un tasso alcolemico pari a 0,92; un 22enne di Cremona, neopatentato, controllato in via Zarotto è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico paria 0,57.

Un 39enne fidentino, in viale Mentana alla guida della sua autovettura, non si fermava all’alte intimatogli da una pattuglia dei Carabinieri di Parma Centro, che dopo un breve inseguimento riusciva a bloccarlo. Per il 39enne, è scatta la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e contestualmente è stato sanzionato in via amministrativa per non essersi fermato all’alt. Contestualmente a tutti e tre gli automobilisti è stata ritirata la Patente di guida, trasmessa alla Prefettura di Parma, per le determinazioni di competenza. Tre ragazzi tra i 20 e i 25 anni sono stati invece segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish per uso personale.