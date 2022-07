Tizzano, ubriaco guida zigzagando sulla Massese: denuncia, ritiro della patente e sequestro dell'auto

Nel corso della nottata, durante i servizi disposti dalla Compagnia dei carabinieri di Parma, i militari della Stazione di Tizzano hanno notato, sulla strada statale 665, un veicolo station wagon che procedeva con andatura ondulatoria, non riuscendo a rimanere nella giusta corsia di marcia.

Nell’immediatezza, i militari, capito il pericolo per la circolazione stradale che il veicolo stava provocando, procedevano al controllo dello stesso. Il guidatore veniva identificato in un 48enne italiano. Veniva, quindi, effettuato l’alcoltest che dava esito positivo riscontrando un valore etilico di molto superiore al consentito, ed in particolare, più di 3 g/l.

L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per la violazione prevista dall’articolo 186 del codice della strada con contestuale ritiro immediato della patente di guida e sequestro del veicolo ai fini della confisca. I controlli disposti continueranno anche nelle prossime serate al fine di garantire una maggiore sicurezza soprattutto nei weekend e nelle ore serali.