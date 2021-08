Ubriaco al concerto aggredisce con calci e morsi due guardie giurate: arrestato 37enne

Ha aggredito - con calci, pugni e morsi - due guardie giurate che garantivano la sicurezza all'interno del parco 'I Maggio', durante un concerto. Un 37enne gnanese, già gravato da un ordine del Questore di lasciare il territorio italiano, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 16 agosto, all'interno del parco 'I Maggio', adiacente all'auditorium Paganini. Nel corso dell'evento pubblico il 37enne, che aveva abusato di sostanze alcoliche, ha aggredito i due vigilantes. I carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, sono riusciti a bloccare l'uomo con difficoltà. Uno delle due guardie giurate aggredite ha avuto diversi giorni di pognosi, dopo la visita al Pronto Soccorso. Il cittadino ghanese di 37 anni è stato arrestato per il reato di resistenza ad interruzione di pubblico servizio e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa della decisione della giustizia.