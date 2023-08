Ubriaco al volante non si ferma all’alt: denunciato e patente ritirata

Ha sfrecciato tranquillamente davanti alla “paletta” senza fermarsi pensando di farla franca, ma gli agenti sono subito partiti al suo inseguimento riuscendo a bloccarlo poco dopo. Una maldestra fuga, dettata probabilmente dalla consapevolezza di essersi messo al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Protagonista del mancato stop, un uomo incappato nella tarda serata di venerdì 11 agosto nei controlli congiunti effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Parma e della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense a Stradella di Collecchio, mirati proprio al contrasto della guida in stato di ebbrezza. L’autista è così stato sottoposto immediatamente all’alcoltest, risultando positivo con un tasso di 1,2 grammi per litro, ampiamente superiore allo 0,5 consentito. Per lui è scattato subito il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 del Codice della Strada), con denuncia penale, una sanzione che verrà determinata dall’Autorità Giudiziaria da 800 a 3.200 euro e la decurtazione di 10 punti della patente. La Prefettura dovrà poi pronunciarsi sulla sospensione della licenza di guida, da sei mesi a un anno, e determinare la sanzione per il mancato stop al posto di controllo (Art. 192), da 87 a 344 euro, alla quale va aggiunto un ulteriore taglio di 3 punti della patente. Durante il servizio congiunto di Polizia Stradale e Polizia Locale, tra le 19 e l’una di notte sono stati controllati complessivamente 30 veicoli ed elevate 11 sanzioni di varia natura per il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada.

«I controlli congiunti consentono una maggiore disponibilità di agenti, di mezzi e rappresentano una preziosa opportunità di confronto e crescita professionale – sottolinea la sindaca di Collecchio Maristella Galli –. Per questo ringrazio la Comandante della Polizia Stradale dottoressa Katia Grenga e il Comandante della nostra Polizia Locale, dottor Vito Norcia, per la collaborazione, auspicando che queste attività possano essere sempre più frequenti».

«Chi si mette al volante dopo aver bevuto troppo mette a repentaglio la sua vita e quella degli altri, e questo è inaccettabile – aggiunge l’assessore alla Sicurezza dell’Unione e Sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto –. In questi ultimi mesi abbiamo intensificato i controlli per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, ma anche per punire quelle cattive abitudini, per non dir di peggio, che provocano la maggior parte degli incidenti, come l’uso del cellulare o l’alta velocità. Controlli che vedono i nostri agenti collaborare sempre più spesso con le forze dell’ordine, in questo caso con la Polizia Stradale di Parma che ringrazio per la disponibilità, a testimonianza anche dell’alto livello di professionalizzazione raggiunto dal nostro Corpo».