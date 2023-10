Chiama il 113 per segnalare i pusher in stazione, ma è ubriaco e prende a calci i poliziotti: denunciato 35enne

I poliziotti sono intervenuti in zona stazione, poiché un cittadino residente in zona ha segnalato al 113 un’attività di spaccio di sostanze stupefacente in un parchetto vicino.

I poliziotti giunti sul posto hanno identificato il richiedente un italiano 35enne, che è apparso sin da subito aggressivo e poco collaborativo nei confronti degli operatori intervenuti. L’uomo, a seguito della sua segnalazione è stato invitato dai poliziotti a sporgere regolare denuncia in Questura. L’uomo a questo punto ha assunto un tono sempre più aggressivo e minatorio nei confronti dei poliziotti intervenuti. L’uomo inoltre versava in evidente stato di ebbrezza - desumibile dall’equilibrio precario e dal forte alito vinoso, cercando in più’ di un’occasione di arrivare al contatto fisico con gli operatori intervenuti, cercando in più di un’occasione di spintonarli.

L’uomo, con non poca difficoltà, è stato fatto accomodare all’interno dell’autovettura di servizio, dove ha continuato ad avere un atteggiamento violento e poco collaborativo sferrando testate contro il vetro antisfondamento dell’auto.

Tale condotta è proseguita anche una volta giunti in Questura, dove l’uomo ha sferrato un calcio ad un agente intervenuto per calmarlo, causandogli lesioni e obbligandolo a recarsi al Pronto Soccorso.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato identificato attraverso l’attività di fotosegnalamento per un cittadino italiano 35enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e guida sotto l’influenza di alcool.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione del processo per direttissima. L’autorità Giudiziaria in sede di udienza di convalida ha convalidato l’arresto, e ha disposto l’immediata liberazione dell’uomo.