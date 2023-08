Ubriaco e drogato urina sui pazienti del pronto soccorso, poi aggredisce sanitari e guardie giurate: bloccato 40enne tunisino

Notte di follia e momenti di paura all'interno del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Un uomo di origine tunisina di circa 40 anni, che si trovava all'interno della struttura ospedaliera per alcuni accertamenti medici, si è reso protagonista di un grave episodio di violenza. Secondo le prime informazioni poco dopo le ore 23.30 lo straniero, probabilmente sotto effetto di alcool e droga, ha iniziato a manifestare un forte stato di agitazione psicomotoria.

Ad un certo punto, infatti, ha iniziato ad urinare nella zona in cui erano presenti alcuni pazienti in barella. Oltre a questo urlava e avrebbe iniziato a colpire violentemente i sanitari che hanno cercato di fermarlo. Le due guardie giurate dell'Istituto di vigilanza Coopservice che si trovavano nel turno di sorveglianza notturna, a quel punto, sono intervenute cercando di far calmare il 40enne che, per tutta risposta, avrebbe cercato di aggredire anche loro. Hanno infatti proposto all'uomo di accompagnarlo in bagno ma il tunisino a quel punto avrebbe cercato di sradicare il lavandino per lanciarglielo contro.

Gli addetti alla sicurezza avrebbero cosi deciso così di utilizzare lo spray urticante per renderlo inoffensivo ed evitare di intervenire fisicamente. Poco dopo sono riusciti a contenerlo, per poi affidarlo ai poliziotti, arrivati sul posto in pochi istanti dopo la chiamata. Gli agenti avrebbero poi identificato il 40enne per poi denunciarlo. Secondo le prime informazioni il 40enne sarebbe stato portato al pronto soccorso per accertamenti medici poco prima delle ore 22 in seguito ad un episodio di violenza che lo avrebbe coinvolto. E' l'ennesimo episodio di violenza che si verifica all'interno del pronto soccorso di Parma e che metta a rischio la sicurezza degli operatori sanitari, delle guardie giurate, dei pazienti e delle forze dell'ordine.