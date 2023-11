Borgotaro, per sottrarsi al posto di blocco accelera, fugge e sfonda un cancello: bloccato dai carabinieri in un terreno incolto dopo l'inseguimento

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro, ha denunciato in stato di libertà, per guida in stato di ebrezza alcolica un 34enne straniero già noto ai carabinieri, residente in un comune del borgotarese.

I militari nel corso di un posto di controllo effettuato nell’area artigianale hanno proceduto al controllo di un furgone, che viaggiava a velocità sostenuta. Il conducente alla vista della pattuglia e intuendo che sarebbe stato fermato, accelerava bruscamente dirigendosi verso un centro di raccolta in disuso, sfondando il cancello d’ingresso.

L’uomo convinto di riuscire a scappare, proseguiva la corsa finendo in un terreno incolto dove i militari lo raggiungevano e lo bloccavano. Il conducente, sceso dal furgone evidenziava tutti i sintomi tipici di chi ha assunto alcol, quali alito vinoso e occhi lucidi. Il 34enne sottoposto ad esame alcolemico mediante l’utilizzo dell’etilometro in dotazione è risultato positivo, facendo registrare un valore superiore al limite consentito con conseguente ritiro immediato della patente di guida.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria Parmigiana per guida in stato di ebrezza alcolica e la patente ritirata è stata trasmessa alla Prefettura di Parma per le determinazioni di competenza.