Vaccino: al via le prenotazioni per chi ha dai 70 ai 74 anni

La campagna vaccinale contro il coronavirus prosegue: da lunedì 12 aprile le prenotazioni alle vaccinazioni sono aperte anche a chi ha dai 70 ai 74 anni, e continueranno anche nei giorni successivi.

L’invito ad aderire alla vaccinazione arriva unanime dai vertici delle due Aziende sanitarie di Parma: “Siamo certi – affermano la commissaria straordinaria dell’Azienda Usl di Parma, Anna Maria Petrini, e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi - che anche questa fascia di popolazione saprà cogliere l’opportunità offerta di sottoporsi al vaccino con fiducia. Il giorno della somministrazione – assicurano i direttori – i medici presenti nei centri vaccinali valutano la condizione clinica e i dati anamnestici di ciascun cittadino e somministrano il vaccino raccomandato per la classe d’età”.

Si ricorda che questa fase della campagna prosegue per diverse settimane, con l’obiettivo di vaccinare tutti coloro che ne hanno diritto e che ne fanno richiesta. Per questo si invitano i cittadini a non concentrare tutte le richieste di appuntamento nella prima giornata di apertura delle prenotazioni: in questo modo si corre il rischio di sovraccaricare le linee telefoniche o i sistemi informatici di prenotazione, con conseguenti rallentamenti ed attese.

CHI HA DIRITTO

I nati tra il 1947 e il 1951 residenti a Parma e provincia o temporaneamente assistiti da un medico di famiglia del nostro territorio. Si tratta complessivamente di circa 24.800 persone.

COSA OCCORRE PER PRENOTARE

Sono sufficienti i dati anagrafici – nome, cognome, data e comune di nascita – o il codice fiscale. Non serve la prescrizione medica.

COME PRENOTARE

Le vaccinazioni anti-covid 19 si possono prenotare al numero verde dedicato alle vaccinazioni 800.608.062 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, agli sportelli unici CUP dell’Ausl presenti su tutto il territorio provinciale (info su sedi e orari nel sito www.ausl.pr.it), nelle farmacie di Parma e provincia che già svolgono il servizio di prenotazione CUP, e con modalità online attraverso: il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App ER Salute, il sito www.cupweb.itLe persone in condizioni di intrasportabilità, perché allettate, anche se non seguite dal servizio di assistenza domiciliare, possono segnalare tale condizione al numero 800.608.062. Le richieste saranno poi valutate per quindi poi programmare la vaccinazione al domicilio. Chi necessita del servizio di trasporto sociale, perché impossibilitato ad accedere ai punti vaccinali in autonomia, può rivolgersi ai servizi già attivi nei Comuni o segnalare tale condizione al numero 800.608.062.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE

Il giorno dell’appuntamento è necessario portare con sé, oltre alla tessera sanitaria, anche il consenso informato e il foglio anamnestico compilati e firmati. Questi ultimi due documenti, insieme al foglio informativo sul vaccino, sono consegnati al momento della prenotazione, se la prenotazione è effettuata agli sportelli unici-CUP e farmacie. I moduli sono invece da scaricare dal sito www.ausl.pr.it (sezione “Vaccinazioni anti-covid 19: tutto quello che c’è da sapere”) se si prenota telefonicamente.

PER DISDIRE E SPOSTARE L’APPUNTAMENTO

E’ necessario chiamare il numero verde 800.608.062, o recarsi agli sportelli unici – CUP o in farmacia, o tramite le modalità on line sopra citate.

GLI ESTREMAMENTE VULNERABILI

Chi rientra in questa categoria, a prescindere dall’età, non deve prenotare la vaccinazione, perché verrà contattato direttamente dall'Azienda Usl. Infatti, per queste persone, che proprio a causa dell’importanza della malattia di cui soffrono sono inserite in elenchi regionali e provinciali, è stato costruito un percorso dedicato. Si tratta di un'operazione che coinvolge diverse migliaia di cittadini sul territorio provinciale (circa 23.000 persone) e che si avvale della collaborazione dei medici specialisti ed altre figure professionali. L’Azienda Usl sta contattando gli appartenenti a questa categoria: alcune persone sono già state vaccinate, altre lo saranno nelle prossime settimane. Per avere informazioni sulle patologie di questa categoria, consultare la pagina dedicata sul sito www.ausl.pr.it (sezione “Vaccinazioni anti-covid 19: tutto quello che c’è da sapere”, “Estremamente vulnerabili”)