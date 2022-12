Vandalismi: continuano le 'stragi' di auto parcheggiate nelle vie del quartiere Montanara

Continuano i danneggiamenti delle auto in sosta, parcheggiate in diverse aree di sosta all'interno del quartiere Montanara. Nelle ultime settimane, infatti, si sono verificati diversi episodi che hanno allarmato i cittadini del quartiere. Gli autori del vandalismi, che hanno rotto i finestrini di diversi veicoli, non sono ancora stati identificati. Agiscono di notte e ovviamente, dopo aver compiuto il danneggiamento, se ne vanno di corsa. Uno degli ultimi episodi ha riguardato alcune auto parcheggiate nell'area di sosta tra via Enza e via Langhirano, a ridosso del torrente. Alcuni giorni prima, invece, era stata la volta di alcune auto parcheggiate in via Mattioli, prima ancora di altri veicoli in sosta in via Torrente Bardea per un tentativo di furto. Non è chiaro se i danneggiamenti siano dovuti a generici vandalismi o se siano effettuati da gruppi di ladri per tentare furti all'interno dei veicoli.