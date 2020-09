Varano de' Melegari: 70enne dispersa e poi ritrovata dal Soccorso Alpino

Nella tarda mattinata di sabato 12 settembre il Soccorso Alpino è intervenuto nel comune di Varano de Melegari, per la ricerca di una donna 70enne dispersa nei boschi. La donna, residente in provincia di Parma, era partita per un'escursione insieme ad alcuni famigliari quando si è allonata dal gruppo, non riuscendo a raggiungere i propri parenti.

Sono stati gli stessi famigliari andare l'allarme. Sul posto sono confluite le ricerche che hanno coinvolto il Soccorso Alpino, i Carabinieri, l'Assistenza Pubblica locale ed i Vigili del Fuoco, presenti anche con un elicottero.

Poco dopo l'inizio delle ricerche la donna è stata trovata da una squadra del Soccorso Alpino, al fianco di una strada asfaltata in località Serravalle. La 70enne è stata quindi accompagnata fino ai propri cari e dopo una visita da parte di un medico del SAER e dal personale dell'Assistenza Pubblica ha potuto fare rientro.