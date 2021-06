Vede i carabinieri e si nasconde tra le auto parcheggiate: 25enne denunciato per spaccio

Ha visto la pattuglia dei carabinieri e ha cercato di nascondersi dietro le auto parcheggiate. Un 25enne di origine nigeriana, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato identificato e denunciato dai militari che sono riusciti a fermarlo. All'interno della tasca dei pantaloni aveva 2 grammi di cocaina, suddivisi in tre involucri e 400 euro in contanti. All'interno della sua abitazione aveva altri 3 mila euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Per lui è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio: la droga ed il denaro sono stati sequestrati.

In via Emilia Est un'auto ha cercato di scappare dopo aver visto i carabinieri: dopo aver spento i fari, infatti, ha cercato di dileguava nelle vie limitrofe per eludere il controllo. La pattuglia subito ha inseguito il mezzo che, poco dopo, è stato rintracciato in Via Sidoli regolarmente parcheggiato in un’area privata. I militari si sono avvicinati: il conducente era nascosto tra il verde ed è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Condotto in caserma è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore con il contestuale ritiro del documento di guida nonché sanzionato per il mancato rispetto delle disposizioni Covid-19 inerenti al rientro presso l’abitazione entro le ore 22.