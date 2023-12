Vende droga in un distributore di benzina: pusher in manette

E’ stato bloccato all’interno dell’auto mentre tentava di disfarsi di una scatola per farmaci che, recuperata dai Carabinieri, conteneva un “cilindretto” di hashish. Ieri, verso le 2 di notte, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, mentre transitava in una strada della periferia cittadina, ha notato all’interno di un’area di servizio dei ragazzi che, alla vista dell’autovettura di servizio, si sono dati alla fuga senza nemmeno girarsi indietro. I Carabinieri hanno voluto vederci chiaro e sono entrati all’interno del distributore dove era rimasta solo un'autovettura parcheggiata dove era seduto un uomo. Lo straniero, magrebino, appena si è reso conto di essere stato individuato dai militari ha cercato di nascondersi goffamente all’interno dell’autovettura, ed ha cercato di disfarsi, lanciandola nei cespugli vicini di una scatola di colore bianco.

I Carabinieri, che avevano “puntato” l’autovettura illuminandola con il faro in dotazione, hanno visto chiaramente il movimento e intuendo cosa poteva nascondersi nella scatola, hanno prima bloccato il magrebino e subito dopo recuperato il contenitore. Al suo interno i militari hanno trovato, confezionato con una pellicola di nylon, 100 grammi di hashish a forma cilindrica. A questo punto è scattata la perquisizione sull’autovettura, dove sul tappetino lato passeggero sono stati trovati altri 20 grammi di hashish, sempre a forma cilindrica. Al termine delle formalità di rito il 30enne marocchino, gravato da precedenti di polizia di varia natura è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell’ A.G. trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto.