Via Abruzzi, 19enne in scooter scappa dalla polizia, inseguimento fino in via Calabria: multa patente ritirata

Verso le 13.30 di ieri, 9 gennaio, all'altezza di via Abruzzi uno scooter 125 con a bordo un giovane, appena ha visto la pattuglia della polizia, ha cercato di scappare per eludere il controllo. A quel punto gli agenti hanno lampeggiato in direzione dello scooter per far si che il mezzo si fermasse. Ne è nato un inseguimento.

Il conducente ha fatto una serie di zig zag tra le auto che stavano transitando in via Abruzzi. Poi si è immesso in via Toscana e contromano in via Barilla. Dopo ha svoltato nei pressi della rotonda di via Chiavelli, poi in via Tanara e è svoltato in via Lombardia. E' stato bloccato in via Calabria da una seconda volante. Alla guida c'era un 19enne di Parma, che aveva appena preso la patente. E' stato sanzionato per guida contromano e per non essersi fermato all'alt. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.