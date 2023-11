Via Emilia Est, violenta rissa tra stranieri con lancio di tavolini: giovane ferito alla testa

Nella mattinata di lunedì 20 novembre si è verificato un grave episodio di violenza in via Emilia Est, nei pressi di un bar vicino alla farmacia Costa. Secondo le prime informazioni alcune persone di origine straniera che si trovavano all'interno di un locale avrebbero dato vita ad una rissa. Dalle prime parole ed offese si sarebbe passati ai fatti in pochi istanti. Prima le botte, poi addirittura il lancio di un tavolino. Ci sarebbe anche una persona ferita, che avrebbe riportato un trauma alla testa. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno effettuato un sopralluogo ed identificato i partecipanti.

