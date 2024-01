Questa notte, intorno alle 3, due auto si sono scontrate in via Emilio Lepido. Per cause ancora in corso d'accertamento, i due veicoli sono venuti a contatto in maniera molto brusca. I conducenti hanno riportato ferite di media gravità e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore dall'ambulanza del 118.