Via Leporati, sporcizia e degrado al parco bimbi delle Magnolie dopo una notte di bivacchi

Il parco giochi bimbi delle Magnolie di via Leporati preso di mira "da incivili che lo hanno lasciato in pessime condizioni. La scena che ci siamo trovati davanti questa mattina è stata di autentico degrado. A quando telecamere e sanzioni?". Così alcuni residenti fotografano il giorno dopo quello che sembra essere stato un festino all'interno dell'area verde. "Una notte di bivacco- spiegano- non si sono degnati di ripulire e hanno lasciato immondizia dappertutto. Quello che ci siamo trovati davanti stamattina, 30 dicembre, è stato qualcosa che ha a che fare con l'inciviltà".