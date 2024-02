Via Montanara, l'insegnante aggredita: "Ho paura di ritorsioni"

Fa ancora discutere l'aggressione subita dall'insegnante in una scuola di Via Pelicelli, nel quartiere Montanara. La donna è stata prima insultata in classe e poi seguita per un bel pezzo di strada, prima che un gruppetto di studenti le lanciasse una pietra sfiorandole la testa. La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ha già dichiarato - in una nota - che si costituirà parte civile. Mentre alla Salvo D'Acquisto la preoccupazione di alcuni genitori sale dopo l'aggressione. Nella denuncia in Questura emerge che "spesso le famiglie minimizzano o non riconoscono le azioni dei propri minori e/o attribuiscono responsabilità improprie ai docenti. I due minori coinvolti nell'episodio segnalato reiterano dalla fine dello scorso Anno Scolastico comportamenti aggressivi, offensivi e scorretti e, secondo vox populi, frequenterebbero anche gruppi di ragazzi più grandi coinvolti in episodi ai margini della legalità". Un particolare mette in risalto la difficoltà degli insegnanti a rapportarsi con i nuovi adolescenti: "Vantavano e vantano un presunto diritto a commettere qualunque azione perché "Tanto i minori di quattordici anni non sono punibili e alle famiglie non fanno niente" o, ancor peggio "non succede niente". Qualche docente, all'interno del Consiglio di classe, avrebbe addirittura valutato come superflui i richiami disciplinari perché "le note non sortirebbero effetti educativi". Per questo motivo si teme che altri episodi e comportamenti del genere potrebbero non essere mai stati segnalati perché oggetto di esclusivo richiamo verbale.

A pochi giorni dall'aggressione, l'insegnante teme per l'incolumità personale propria e di altri minori e non esclude anche azioni di ritorsione nei propri confronti. Si è, per questo motivo, rivolta alla Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, alla quale ha denunciato il contesto in cui è cominciata l'aggressione verbale, sfociata poi nell'insegumento e nel lancio dei sassi in via Montanara. Appena entrata, l'insegnante ha trovato una classe disordinata, con gli studenti che proiettavano un video musicale su YouTube. Mentre cercava di riportare l'ordine è stata aggredita verbalmente e uno degli studenti si è avvicinato alla cattedra e si è abbassato i pantaloni. Poi l'aggressione fuori dalla scuola. Che fa ancora discutere.