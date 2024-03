Sangue via Trento: un ferito in ospedale

Nella serata di lunedì 25 marzo verso le ore 20, si è verificata un grave episodio in quartiere San Leonardo, in via Trento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica, che hanno prestato le prime cure ad una persona ferita, poi trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul posto i poliziotti della Questura di Parma che hanno avviato le indagini per cercare di far luce sulla vicenda e gli agenti della polizia locale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia nella mattinata del 26 marzo, dopo i primi accertamenti, la persona ricoverata in ospedale, che si trovava sotto l'effetto di abbandonati quantità di alcool, si sarebbe ferita da sola e non sarebbe stata coinvolta, come emerso in un primo momento, in una rissa. Secondo le testimonianze di alcuni residenti in via Trento si sarebbe creato il caos: "Qualcuno ha scaraventato i cestini in strada mentre passavano le auto giusto per far rischiare la vita a qualche ignaro automobilista"

IN AGGIORNAMENTO