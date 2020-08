Via Verona allagata, alcuni edifici senz'acqua per un guasto alle tubature

Nel primo pomeriggio si è verificata la rottura di una condotta idrica in Via Verona, a Parma. La tubazione da 100 mm che scorre nel sottosuolo ha improvvisamente ceduto e l'acqua ha invaso la sede stradale.

Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici hanno immediatamente isolato il tratto di condotta danneggiata e iniziato i lavori di riparazione. L'erogazione dell'acqua é stata interrotta in Via Verona nel tratto compreso tra Via Venezia e Via Savona, e zone limitrofe.

I lavori in Via Verona proseguiranno fino alla completa riparazione, che é previsto venga ultimata in serata. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.