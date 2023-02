Viaggia con un manganello telescopico in auto: denunciato per porto di oggetti atti ad offendere

La Polizia di Stato di Parma ha intensificato l’attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In quest’ottica ieri, sono stati controllati i luoghi di maggior aggregazione e afflusso di persone. Nel corso dell’attività sono stati predisposti 11 posti di controllo lungo le principali arterie di accesso alla città. Sono state controllate complessivamente 133 persone e 61 veicoli.

Nel corso di un posto di controllo predisposto nella zona ovest della città, la volante ha fermato un veicolo in transito al fine di procedere al controllo di Polizia. Il conducente identificato per un cittadino italiano residente fuori provincia, si è mostrato sin da subito agitato e insofferente al controllo di Polizia.

Da un’ispezione visiva del veicolo durante le fasi del controllo, i poliziotti hanno notato riposto nel vano portaoggetti lato passeggero, una custodia nera contenente un oggetto verosimilmente in metallo.

L’immediata perquisizione effettuata al veicolo ha permesso di trovare un manganello telescopico in metallo. L’uomo che ha dichiarato di esserne il proprietario non ha fornito alcun giustificato motivo circa il porto e il possesso dello stesso. Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e il manganello è stato sequestrato. Si rappresenta che la misura è stata adottata d’iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi.