Viale Fratti, la rabbia dei residenti in un esposto: "Spacciatori, tossici e prostitute a tutte le ore del giorno"

In Viale Fratti, a Parma, l'aria si è fatta pesante. In un esposto dei residenti che ha come destinatari le alte cariche cittadine, si legge di "degrado e pubblica sicurezza vacillante", alla luce della quale si invoca un "intervento necessario della pubblica autorità per fronteggiare quella che - come è scritto nell'esposto - è diventata una situazione insostenibile dal punto di vista del decoro, della pulizia, nonché per la pubblica sicurezza dei cittadini".

Sarebbe l'ultimo di una serie di esposti presentati dai cittadini della zona, dove quotidianamente si verificano vicende che vedono protagoniste persone con condotte 'fuori legge'. "A qualunque ora del giorno e della notte - si legge - tossicodipendenti girano in piena libertà ad acquistare e consumare droga come se fosse normale. All'interno dell'area cortilizia, spacciatori, prostitute, ladri e tossicodipendenti si susseguono uno dopo l'altro, liberamente per spacciare, consumare e prostituirsi. Lungo viale Fratti la situazione è fuori misura. Se sommiamo questo a una raccolta di immondizia fatta sommariamente ... si potrebbe definire Parma come città di topi, droga, furti e immondizia".