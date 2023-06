Un maxi incendio si è sviluppato in via Don Milani a Sanguinaro, frazione di Fontanellato. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme che hanno avvolto un'azienda che produce bancali: in fiamme migliaia di bancali stessi accatastati che si trovavano nel cortile della ditta "Repal" e anche un camion.