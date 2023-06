Ubriaco molesta i clienti in un bar del centro storico: sanzionato dai poliziotti

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei consueti controlli svolti nel centro cittadino, anche al fine di contrastare il fenomeno della “mala movida” gli uomini delle Volanti hanno sanzionato per ubriachezza un uomo che, in palese stato di ebbrezza alcolica, si era reso particolarmente molesto all’interno di un noto bar del centro storico.

Da ultimo, nella giornata di oggi, 21 giugno, gli operatori della Sezione Attività Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto Verdi di Parma hanno proceduto al respingimento di uno straniero, moldavo, che giunto presso l’aeroporto cittadino con un volo proveniente da Chisinau, non aveva idonea documentazione attestante scopo del viaggio e condizioni del soggiorno, nonché i mezzi di sussistenza in relazione al periodo di permanenza in Italia e per il rientro nel Paese d’origine.