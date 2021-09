"Vuole un massaggio vero? Vada da un fisioterapista". E' questo il contenuto di una delle intercettazioni che fanno parte dell'inchiesta, portata avanti dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Parma, per sfruttamento della prostituzione all'interno di un centro estetico del quartiere Montanara. Una delle ragazze, ufficialmente massaggiatrice, si lamentava infatti con una delle organizzatrici del giro di prostitute perchè un cliente, dopo aver visto il sito internet, aveva chiesto un massaggio terapeutico. "Se vuole un massaggio terapeutico vada a fare fisioterapia, non venga qui": parole significative che rivelano la vera attività che veniva esercitata all'interno del locale, non certa quella di massaggi terapeutici e sanitari.