Weekend di controlli a Salsomaggiore: tre automobilisti denunciati

I Carabinieri di Salsomaggiore Terme, attraverso le proprie articolazioni operative e le Stazioni dipendenti, nell’ambito delle attività di prevenzione dell’uso di alcool e droghe alla guida e di altre condotte pericolose per la sicurezza degli utenti della strada, hanno effettuato, nello scorso weekend, numerosi controlli sulle principali arterie stradali del territorio, con l’utilizzo di numerose pattuglie e la predisposizione di posti di controllo nei punti e negli orari più sensibili e trafficati. Diversi i veicoli, le persone e gli esercizi pubblici controllati. Nel corso delle operazioni i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza tre automobilisti, risultati con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti dalla normativa con contestuale ritiro della patente di guida e il sequestro di uno dei due veicoli. Segnalato all’Autorità Amministrativa anche un giovane trovato in possesso di circa tre grammi di hashish, sottoposto a sequestro.