11marzo - Veglia sacerdotale e roveto ardente

Domani Lunedì 11 Marzo alle ore 20.45, presso il Santuario Mons. Conforti di Parma (Viale San Martino n. 8), si terrà la veglia sacerdotale presieduta dal nostro Vescovo Mons. Enrico Solmi.

“La preghiera ci aiuta a ritrovare la giusta dimensione, nella relazione con Dio, nostro Padre” - Papa Francesco -

Mossi da questa esortazione, e in preparazione al Giubileo del 2025, in quest’anno che lo precede vogliamo promuovere la centralità della preghiera individuale e comunitaria, per recuperare il desiderio di stare alla presenza del Signore, ascoltarlo e adorarlo.



La riflessione del nostro Vescovo Enrico, avrà come tema:



Farà seguito un momento dedicato all’adorazione Eucaristica, con la preghiera di ringraziamento e intercessione per i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali.