'7 in 1 colpo': il 3 marzo al Teatro al Parco

con Marco Lucci

regia Matthias Traeger

produzione Il Laborincolo / Fontemaggiore

dai 3 anni



Dalla celebre fiaba classica dei fratelli Grimm, il racconto dello straordinario coraggio di un piccolo sarto che supera tanti ostacoli con le sue mille abilità, dalla prova di sette mosche abbattute con un solo colpo alla sfida impossibile con il Gigante dai capelli verdi.



Giovanni è un piccolo sarto dai baffi lunghi e dalle gambe corte che saltella per la sua bottega tra le stoffe colorate. Un giorno mentre stava cucendo la gonna della sig.ra Roberta si trova ad affrontare 7 mosche furbette che volevano rubargli la marmellata. E lui, le fece fuori in un colpo! Era tanto orgoglioso della sua vittoria che se lo scrisse addosso: ”7in1 colpo”. Ma non aveva scritto mosche! Così nascerà l’equivoco che lo porterà davanti a un nemico ben più pericoloso di una mosca: il piccolo sartolino dai lunghi baffi contro quel bestione del Gigante dai capelli verdi… Ma, non è possibile, se lo mangia in un boccone! Come può farcela? Questo lo scopriremo insieme! Dai Grimm alla tradizione orale umbra, questa è una delle fiabe più diffuse. Pensate che Calvino ci parla di 350 varianti! Noi abbiamo chiesto di raccontarla a un sarto in persona che si è messo così a inventare con le sue stoffe e con i bottoni e… ne è uscita una versione che non s’era mai vista!



Biglietto unico euro 5,00 (fino a 3 anni gratuito)

Abbonamenti 6 ingressi euro 25,00

Abbonamenti 10 ingressi euro 45,00

