Antonio Albanese torna a Parma

Al Teatro Regio di Parma, lunedì 16 e martedì 17 dicembre, alle 21.00, lo spettacolo Personaggi riunisce alcuni tra i volti creati da Antonio Albanese: dall’immigrato che non riesce a inserirsi al Nord, all’imprenditore che lavora 16 ore al giorno, dal sommelier serafico nel decantare il vino, al candidato politico poco onesto, dal visionario Ottimista “abitante di un mondo perfetto” al tenero Epifanio e i suoi sogni internazionali. I biglietti sono in vendita da martedì 26 marzo p.v. ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso Arci Parma (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni:

ARCI Parma – Caos Organizzazione Spettacoli tel. 0521-706214 – info@arciparma.it