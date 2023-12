I Musici di Parma celebrano le festività di dicembre

“Il Suono nella Bellezza”, ciclo di concerti firmati dalla Fondazione I Musici di Parma, prosegue anche nel mese di dicembre, animando le tradizionali festività dall’Immacolata al Natale fino alla fine dell’anno. 4 concerti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – venerdì 8, sabato 16, sabato 23 e venerdì 29 dicembre – per celebrare la gioia dello stare insieme all’insegna della musica, organizzati dalla Fondazione I Musici di Parma in collaborazione con la Diocesi di Parma e la Casa della Musica del Comune di Parma, che animeranno una delle chiese più antiche e suggestive: la Chiesa di San Vitale, nel cuore della città. «Siamo felici di poter far risuonare la nostra musica, in occasione delle tradizionali festività di dicembre, per la prima volta anche all’interno di un luogo così carico di storia come la Chiesa di San Vitale – sottolinea Carlo D’Alessandro Caprice, Direttore artistico della Fondazione I Musici di Parma. – Ad ulteriore testimonianza dell’attenzione della nostra Fondazione sia verso la divulgazione musicale sia verso la valorizzazione dei luoghi più suggestivi della città di Parma, due note dello stesso pentagramma, in naturale accordo l’una con l’altra». Rosa Mystica. Il concerto dell’Immacolata – Primo appuntamento sarà venerdì 8 dicembre con Rosa Mystica, concerto in occasione dell’Immacolata, in programma alle ore 16, nella Chiesa di San Vitale. Protagonista l’Orchestra de I Musici di Parma che affiancherà il soprano di casa, Tani Bussi, già allieva del Conservatorio “Boito” di Parma e oggi avviata a brillante carriera. Filo conduttore del programma sarà la Rosa Mystica, che dà il titolo al concerto. Il legame con la fede e con la figura di Maria, infatti, permea la vita di molti compositori, che le hanno dedicato pagine di struggente bellezza: da Giulio Caccini (1550- 1618) a Giacomo Puccini (1858-1924) da Franz Schubert (1797-1828) a Giuseppe Verdi (1813- 1901).

Ai brani religiosi, il programma unisce pagine estrapolate da capolavori dell’opera lirica come il celebre Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni (1863-1945) e l’Intermezzo atto III dalla Carmen di Georges Bizet (1838-1875).

Carols for brass – L’avvicinamento al Natale sarà festeggiato da Carlos for brass, gioioso appuntamento musicale con le tradizionali canzoni di Natale affidate al suono caratteristico degli ottoni, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16 nella Chiesa di San Vitale. Protagonista sarà l’Ensemble di Ottoni di Parma che eseguirà brani dei compositori e organisti del Sei e Settecento Johann Sebastian Bach (1685-1750), Samuel Scheidt (1587-1654), Jean-Jospeh Mouret (1682-1738), John Stanley (1712-1786) e Jeremiah Clarke (1674-1707).

Christmas Concert – Il tradizionale Concerto di Natale si terrà sabato 23 dicembre. Alle ore 16, nella Chiesa di San Vitale, l’Orchestra de I Musici di Parma accompagnerà il suono caldo del clarinetto del solista Stefano Conzatti in una rievocazione del Santo Natale su brani di Arcangelo Corelli (1653-1713), Gioachino Rossini (1792-1868), Franz Xaver Gruber (1787- 1863), autore dell’amatissimo brano natalizio Stille Nacht, e Isaiah Berlin (1909-1997).

Concerto degli auguri – Venerdì 29 dicembre, alle ore 18, sempre nella Chiesa di San Vitale, appuntamento con il Concerto di fine anno in compagnia dell’Orchestra de I Musici di Parma, per festeggiare con gioia e serenità, insieme a tutto il pubblico e alla cittadinanza di Parma, la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno. Musiche di Rossini, Strauss, Gounod e Bizet.

La serata è stata organizzata dalla Fondazione I Musici di Parma con il contributo e il patrocinio del Comune di Parma, in collaborazione con la Diocesi di Parma e la Casa della Musica del Comune di Parma. Info | tel. 0521 031170 | email: infopoint@lacasadellamusica.it