Concerto per Arpa di Don Lorenzo Montenz alla galleria Sant'Andrea

Programma



J. Dowland (1563-1626): Pavana Lachrimae



R. de Visée (1650-1725): Suite La royale (Allemanda, Corrente, Sarabanda, Gavotta, Mascarade)



D. Scarlatti (1685-1757): Sonata K 70 (Cantabile, Senza indicazione di tempo, Allegro)



G. F. Haendel (1685-1759): Suite HWV 448 (Preludio. Allemanda, Corrente, Sarabanda, Ciaccona)



F. J. Naderman (1781-1835): Fantasia su Assisa a piè d’un salice





Lorenzo Montenz ha iniziato giovanissimo gli studi musicali diplomandosi in arpa con il massimo dei voti e lode al Conservatorio “G. Nicolini di Piacenza” nella classe della prof.ssa A.M. Restani e si è perfezionato con Luciana Chierici, alla Guildhall School di Londra sotto la guida di David Watkins e, successivamente, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Elena Zaniboni. Ha inoltre conseguito la Laurea in filosofia presso l’Università Statale di Milano con il massimo dei voti e la lode.

E' docente di arpe storiche e basso continuo presso il Conservatorio reale di Anversa.

Tra le numerose orchestre che lo hanno avuto nel loro organico si segnalano l’Orchestra Giovanile Europea, l’Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, l'Orchestra dell'Accademia nazionale di S. Cecilia; nel 1998 ha vinto il posto di I arpa solista dell’Orchestra Giovanile Italiana suonando sotto la direzione dei maggiori direttori dei nostri giorni (Carlo M. Giulini, Riccardo Muti, Donato Renzetti, Daniele Gatti, Myung-Wung Chung, Giuseppe Sinopoli e Claudio Abbado).

Da diversi anni si dedica all’esecuzione su strumenti storici: si è specializzato nella prassi esecutiva barocca e nella pratica del basso continuo all’arpa presso l’Istituto di Musica Antica della C.S.M. “C. Abbado” di Milano sotto la guida di Mara Galassi e svolge intensa attività di riscoperta del repertorio tardo barocco e galante sia come solista che come continuista. Per l'editrice TACTUS ha inciso un cd nato dallo studio dei manoscritti di musica per arpa del fondo Borbone della Biblioteca Palatina di Parma dal titolo “La musica di Maria Luisa di Borbone”.



Sacerdote della diocesi di Parma e monaco benedettino è docente emerito di Antropologia presso l’Istituto Interdiocesano di scienze religiose “S. Ilario” di Parma; canonico e fabbriciere della Basilica cattedrale è inoltre responsabile della cultura per la Diocesi di Parma. Si è formato presso la scuola di biblioteconomia e paleografia della Biblioteca Apostolica Vaticana; dal 2002 al 2009 è stato direttore della Biblioteca del Monumento Nazionale di Montecassino ed è attualmente conservatore dell’Archivio storico diocesano e dell’Archivio capitolare di Parma.