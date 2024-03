Gli eventi da non perdere a Pasqua e Pasquetta

Con l'imminente ponte di Pasqua, sono diversi i parmigiani che si metteranno in moto per trascorrere qualche giorno lontano dalla città. Molti hanno prenotato il loro viaggio in montagna, qualcuno ha scelto i paesi caldi. Una buona occasione per evadere dalla routine cittadina e trascorrere qualche giorno in famiglia. Diversamente, saranno comunque in tanti a scegliere come meta la città di Parma. Per le sue bellezze artistiche, per il suo cibo riconosciuto in tutto il mondo e per la proverbiale bellezza che la circonda. Qui di seguito riportiamo un breve elenco, dei piccoli suggerimenti per aiutare chi sceglie di rimanere in città, o chi arrivasse per trascorrere le vacanze di Pasqua, a trascorrere due giorni di relax.

Gli eventi imperdibili

Gli Hippy Days in Piazza Ghiaia

La mostra di Van Gogh

Pasqua e Pasquetta nei Castelli

Le mostre e l'arte

Lezioni di magia al Castello

Pasqua e Pasquetta con i falchi

E tanto altro... Clicca qui per l'elenco completo