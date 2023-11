Epifania 2024 nei castelli del ducato: magia delle feste aspettando la befana

Arriva il 6 gennaio e, come vuole il detto, l'Epifania tutte le feste porta via. Continua la magia delle feste nel circuito Castelli del Ducato che inaugurano il 2024 con un carnet di proposte per famiglie con bambini, ma anche per gli appassionati d'arte e cultura. Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio ecco alcuni eventi in anteprima.



Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) nel Borgo Medioevale di Scipione Castello – Salsomaggiore Terme | La magia del Natale e delle Feste nel Castello Incantato, venerdì 5 e domenica 7 gennaio 2024 alle 11h30, 15h00, 16h15; sabato 6 gennaio 2024 alle 18h e 19h15.

Addobbato a festa, con il grande camino acceso, l’albero scintillante di mille luci e la tavola imbandita, il Castello Millenario accoglie grandi e piccoli nell’atmosfera calda e incantata del Natale, tra profumi di spezie e di pino, note musicali, candele accese e giochi sotto l’albero. Un suggestivo tour con anche l’apertura dell’antico passaggio segreto, dell’intero loggiato Seicentesco e del giardino.

Anche l’elegante tavola delle feste è pronta come lo era due secoli fa e nei saloni i preziosi soffitti seicenteschi si vestono di luce, tra profumi di spezie e di pino e tenui note musicali. Un suggestivo tour per grandi e piccoli nella calda e magica atmosfera delle feste nel Castello Incantato, sulle bellissime colline tra Parma e Piacenza, a 2 km da Salsomaggiore Terme.

Per chi vorrà trattenersi più a lungo sarà possibile pranzare presso i ristoranti e trattorie vicine e passare notti da fiaba nell’esclusiva Suite Azzurra, che occupa l’intera torre a pianta quadrata del Castello, su due piani, con ampie finestre che regalano viste imperdibili sul paesaggio collinare e millenarie feritoie.

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it



Castello di Contignaco (PR) | Caccia al Tesoro in Castello: Favole sotto l’Albero, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, ore 10.45 e ore 15, caccia al tesoro alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica con divagazioni dantesche e uno speciale truccabimbi, nuove favole e nuovi percorsi. Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa. La caccia al tesoro prevede una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. Durata del gioco: circa un’ora e mezza. L’evento si svolge anche in caso di maltempo. Al termine del gioco, chi lo desidera potrà effettuare una visita guidata completa degli esterni e degli interni del Castello. La visita si potrà anche concludere con una degustazione guidata dei vini prodotti nelle cantine della fortezza,. Durante la pausa pranzo sarà anche possibile abbinare ai vini di Contignaco vari taglieri di salumi misti e il Parmigiano Reggiano “di Sola Bruna” prodotto dall’Azienda Agricola del Castello.

Per chi svolgerà la caccia al tesoro della mattina sarà possibile effettuare, ad esempio: caccia al tesoro alle ore 10.45, pausa pranzo al Castello, visita guidata del Castello alle ore 15.30. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it



Castello di Compiano (PR) | Dal Taro al Castello: passeggiata ammazza panettone, domenica 7 gennaio dalle 9.00 alle ore 13.15 circa, l’ultimo giorno di apertura al pubblico del Castello di Compiano (PR), prima della chiusura invernale per manutenzioni straordinarie è all’insegna di una piacevole e facile passeggiata ad anello, adatta a tutta la famiglia che si concluderà con una visita a carattere storico del Castello di Compiano.

Una piacevole passeggiata “ad anello” che dalle mura del borgo scenderà verso il Taro e da qui entrerà attraverso freschi boschi di castagno e abete, percorrendo facili sentieri e strade sterrate tra i territori di Compiano e Bedonia. L’affascinante mole del Castello, sito all’interno del borgo storico, accompagnerà parte del cammino e i panorami verso l’alta Val Taro e i crinali liguri allieteranno la vista. Un itinerario adatto a tutti, che saprà emozionare, oltre che per la bellezza del tracciato e della natura circostante, anche attraverso i racconti degli aneddoti legati alla cultura locale, alle tradizioni e agli episodi della “libera Repubblica della Valtaro”. A chiusura dell’escursione, breve visita storica del Castello e all’eclettica collezione della casa-museo Lina Raimondi Gambarotta, con un’eccezionale salita ai camminamenti di ronda, solitamente non accessibili al pubblico. L’uscita sarà attivata con un minimo di 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.

La manifestazione non si svolge in caso di mal tempo. Informazioni e prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it



EPIFANIA 2024 A TUTTO X-SCAPE EXPERIENCE ON THE ROAD

Dal 1 al 7 gennaio 2024 puoi partecipare agli X-Scape Experience Castle on the Road. Si gioca in presenza in 6 borghi dei Castelli del Ducato: le trame sono tutte a tema misteri, intrighi, delitti storici. Le prove dei game experience da sbloccare e le missioni in ogni borgo sono tutte differenti. Puoi prenotare e giocare in un solo paese scoprendolo tra vie, piazze, monumenti. Puoi prenotare più di un borgo!

Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it



Rocca Viscontea di Castell'Arquato (PC) | La befana vien in Rocca...Visita animata al borgo e alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato per bambini e famiglie.

Sabato 6 gennaio 2024, ore 15.00.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it



Rocca Viscontea di Castell'Arquato (PC) | Un mondo di Presepi. Mostra di 100 presepi da tutto il mondo, sabato 6 e domenica 7 gennaio e fino al 14 gennaio 2024 nei Locali del Mezzanino - Palazzo del Podestà, in Piazza del Municipio. Apertura prefestivi e festivi: 10.30-12.30 e 14.30-18.00. Il tradizionale appuntamento per gli appassionati del presepe che si svolge da oltre 15 anni presso il Palazzo del Podestà nei locali del Mezzanino. In questa occasione si potranno ammirare oltre 100 presepi provenienti da tutto il mondo e come sempre ci saranno alcune novità interessanti.

Informazioni: info@castellidelducato.it



Castello di Rivalta (PC) | Speciale festa dell’Epifania al Castello di Rivalta. La Befana e la calza nascosta. Evento per bambini. Sabato 6 gennaio 2023 a partire dalle ore 10.30. Visite a tema. La befana vien di notte... ma a quanto pare anche di giorno! Ebbene sì, c'è la Befana che vaga per il Castello di Rivalta. Si tratta di una Befana in vena di scherzetti: ha nascosto la calza in qualche sala del Maniero! Ma non si tratta della sua calza, si tratta della calza che contiene una sorpresa da donare ai piccoli visitatori del 6 gennaio. Siete pronti a risolvere giochi e prove, affinché riusciate a ritrovarla? Se ci riuscirete via spetta un bel regalo! La Befana vien di notte...e di giorno alcune volte!

Con la scopa ora avanza per nascondervi una calza. Fra giochetti e strane prove scoprirete cose nuove? Scarpe rotte e gran cappello: la Befana è qui in Castello!

Prenotazione obbligatoria. Possibilita’ di prenotare pacchetti con pernottamento, pranzi e cene presso i ristoranti tipici del borgo “Antica Locanda del Falco” e “ La Rocchetta” oppure presso il Bistrot. Informazione: info@castellidelducato.it



Borgo di Vigoleno - Comune di Vernasca (PC) | Vestioevo Moda al Tempo degli Scotti - Mostra di abiti storici tra il 1346 e il 1427, visitabile sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio al 4 febbraio 2023 nell'oratorio della Beata Vergine delle Grazie, sabato, domenica e festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. Vestioevo di Michela Renzi presenta questa mostra di abiti storici, maschili e femminili, realizzati basandosi su fonti storiche del territorio e con tessuti storici, facendo riferimento a cronisti dell’epoca come il De Mussis e ad affreschi o miniature del luogo e del periodo

Ingresso gratuito. Informazioni: info@castellidelducato.it



Villa Medici del Vascello (CR) | Il Presepe, una storia che continua - Mostra di Presepi e Diorami, sabato 6 gennaio, domenica 7 gennaio e domenica 14 gennaio 2024 dalle 15 alle 18. Mostra di Presepi e Diorami che accompagnerà il visitatore ad ammirare e contemplare il tema del Natale, della Sacra Famiglia e della storia legata ad essa attraverso la visione di scenografie tridimensionali in cui ogni artista ha riprodotto l’evento della Sacra Nascita secondo la propria sensibilità e il proprio gusto artistico. Durante i giorno di apertura dell’esposizione relativi eventi collaterali a tema natalizio.

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Informazioni e preotazioni: info@castellidelducato.it



Palazzo Calciati Crotti a Cremona - Dimore Storiche Cremonesi (CR) | A-ANTOlogiche Pop Mostra di Arte Contemporanea di DAVID PONTILI e HOLAF (nome d'arte di Antonio Maria Catalani) fino a domenica 7 gennaio 2024, dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 20, in via Palestro n. 1

A-ANTOlogichepop, mostra che vedrà protagonisti nella nuova Galleria d’arte ospitata nello storico scenario di Palazzo Calciati Crotti a Cremona, due artisti italiani noti anche oltre Oceano, ovvero DAVID PONTILI e HOLAF (nome d'arte di Antonio Maria Catalani), che proporranno al pubblico una antologia della scena Pop Urban di cui i due artisti fanno parte, con una nutrita selezione di opere esposte nei nuovi spazi con ingresso da Via Antico Rodano, nel suggestivo spazio della nuova Galleria.

"Il racconto dei messaggi non conosce filtri, non si ferma davanti alle barriere, non distingue le superfici affrontando con schietta sincerità il mondo che ci circonda" affermano i due artisti. Ingresso gratuito. Prenotazioni e informazioni: info@castellidelducato.it



Labirinto della Masone di Fontanellato (PR) | Orhan Pamuk - Parole e Immagini, fino al 17 marzo 2024 (tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 09.30 alle 18, ultimo ingresso alle ore 16.30), una nuova spettacolare mostra dedicata allo scrittore premio Nobel Orhan Pamuk e alla sua inedita produzione grafica. Da più di dieci anni, giorno dopo giorno, Pamuk popola di parole e immagini le pagine dei suoi taccuini: di questi, una speciale selezione verrà esposta e commentata in un percorso immersivo -scenografico, reale e spettacolare insieme - che accompagnerà i visitatori nel mondo sognante dell’autore turco. A cura di Edoardo Pepino. Progetto multimediale di NEO (Narrative Environments Operas). Oltre a essere presenti in mostra, i preziosi taccuini verranno infatti raccontati dall’autore medesimo in un documentario-intervista inedito, e approfonditi grazie a proiezioni che porteranno i visitatori ad immergersi nel mondo dello scrittore turco. Fino ad oggi queste immagini colorate, spesso oniriche, sono rimaste sconosciute anche agli estimatori più attenti dell’opera di Pamuk.

La notorietà come scrittore, infatti, prevale su questa sua dote pittorica (corredo privato che rischiava di rimanere destinato ad amici e ai familiari); ma il mezzo grafico si è rivelato necessario per esprimere concetti che solo con le parole non sono dicibili né sostenibili: l’esigenza di scrivere e disegnare insieme, affollando il limitato spazio della pagina vuota, è la premessa di una pratica artistica istintiva nella quale letteratura, pensiero e disegno si completano.

Le prime illustrazioni risalgono al 2009 e le ultime a quest’anno, poiché la sua produzione grafica continua ininterrotta ogni giorno: poesia visiva, atmosfere sognanti e note di viaggio si alternano tra le pagine dei taccuini, “filtrate” dal mondo interiore di Pamuk. Emerge una profonda conoscenza della tecnica del disegno, così come profonda è la meditazione sugli artisti del passato, che l’autore conosce bene. Molte volte da scrittore ha ribadito il suo apprezzamento nei confronti di figure come Anselm Kiefer, Raymond Pettibon, Cy Twombly verso i quali da disegnatore ha mostrato il suo debito: in tutti questi casi il gesto e spesso la parola diventano elementi fondamentali della composizione. L’ultima parte del percorso espositivo conduce il pubblico in una dimensione più intima. L’allestimento della terza sala si ispira infatti alla casa dello scrittore-artista, da sempre un punto privilegiato di osservazione su Istanbul, la sua città, e sui mondi che racchiude.

I paesaggi di Pamuk non sono quasi mai, infatti, raffigurati dalla posizione di chi vi sia immerso: esiste una separazione fra l’occhio sul mondo e il mondo stesso, e le finestre diventano così l’elemento chiave, soglia che si apre su una realtà prossima e distante allo stesso tempo.

Otto schermi accostati e leggermente sovrapposti uno all’altro, a evocare idealmente le finestre dell’abitazione, proietteranno immagini dei taccuini alternate a immagini fotografiche e note da diario, in un rimando continuo di sogni e accadimenti. Memoria e immaginazione si fonderanno così in un linguaggio fatto di accostamenti, di sensazioni, di ricordi, di bianco e nero e colore.

Tappeti turchi “grandi e pesanti”, come quelli che Pamuk stesso descrive nei suoi ricordi, sono infine disposti nella sala: metafora del profondo radicamento alla dimensione personale dell’autore, inviteranno il visitatore ad accedere al suo mondo interiore, sedendosi e osservandolo.

In occasione della mostra, Moleskine – in collaborazione con Franco Maria Ricci – celebra il gesto premuroso e riflessivo di far scorrere la penna su una pagina bianca attraverso una edizione speciale e limitata. Un “catalogo concettuale” della mostra, che ognuno potrà compilare da sé usando la scrittura a mano, gesto universale e allo stesso tempo fortemente personale. Oggi il taccuino Moleskine è riconosciuto come icona della cultura contemporanea, simbolo di una continua staffetta creativa tra epoche, culture e persone, erede e successore del taccuino leggendario usato da artisti e pensatori negli ultimi due secoli, così come lo utilizza oggi Orhan Pamuk.

Informazioni

La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 09.30 alle 18, ultimo ingresso alle ore 16.30.

La biglietteria è aperta fino alle 16.30. L’accesso è incluso nel biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone che comprende anche l’accesso al labirinto di bambù e alla collezione permanente di Franco Maria Ricci. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it



