Francesca Barra racconta le ricette di casa con la sua famiglia

L’edizione di I Like Parma delle giornate FAI di ottobre mette appetito! Sabato pomeriggio l’invito a tavola viene dalla giornalista scrittrice Francesca Barra che, alle 17.30, presenterà il suo nuovo libro A occhio e quanto basta al Laboratorio Aperto. Un diario che attraversa vite e generazioni, consigli e ricette di felicità, dove la cucina è cura generosa tra le generazioni ed epifania tangibile di amore in famiglia. Anche la sua, ricca di figli e nata con l’amore della vita, l’attore Claudio Santamaria, proprio grazie ad una cena, parteciperà al racconto di un rapporto speciale con il cibo. “Oggi cucino insieme alle mie figlie che sognano di aprire il ristorante “Le sorelle”, nei mitici anni 80 emigrando da un paesino lucano a Roma mi sono portata in valigia conserve legate con lo spago e offrivo agli amici increduli le ricette che avevo visto fare dalle mie nonne, il lievito madre è stato il primo regalo che ha avuto l'ultima nata Atena e minaccio la carriera di attore di mio marito costantemente con piatti che sono un compromesso tra Calabria, Emilia e Sicilia. I piatti sono io che mi racconto a chi si vuole sedere con me con l’irripetibilità dell’a occhio e quanto basta”.

Un racconto personale, la suggestione delle letture offerte dalla voce di Claudio Santamaria e assaggi di piatti autunnali sono il menu di questo incontro, al termine del quale il Chiostro del San Paolo (dalle 19 alle 22.30) si racconterà a sua volta attraverso un videomapping architetturale che coinvolge i personaggi che ne hanno fatto la straordinaria storia del Complesso abitato dalla Badessa Giovanna da Piacenza. L’autunno porta, nel luogo che a Parma custodisce l’eccellenza della nostra tradizione e promuove una cultura di mestiere e di cuore nei confronti del cibo, una semina di storie e uno straordinario entusiasmo per la cucina da sperimentare a casa nella nuova stagione o da ritrovare anche nella mostra GUSTO al San Paolo! Gli italiani a tavola. 1970-2050. Ingresso libero.