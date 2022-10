Nell’ambito di Reggio Parma Festival e grazie alla collaborazione tra Teatro Festival Parma e Festival Aperto di Reggio Emilia, il pubblico di Teatro Due avrà la possibilità unica di assistere agli spettacoli Gardenia – Ten years later di Alain Platel (16 ottobre) e Soul Chain di TanzMainz – Sharon Eyal (6 novembre) in scena presso I Teatri di Reggio Emilia al prezzo speciale di 15 Euro incluso il viaggio in autobus da Parma a Reggio Emilia. Allo stesso modo gli spettatori reggiani potranno usufruire del medesimo trattamento per gli spettacoli Chotto Xenos della Akram Khan Company (10 novembre) e Loco della compagnia Belova/Iacobelli (20 dicembre) in scena al Teatro Due di Parma. Gardenia ha debuttato nel giugno del 2010. A partire dal toccante film Yo soy así (di Sonia Herman Dolz), in cui la chiusura di un cabaret di travestiti a Barcellona offre uno sguardo sulla vita privata di un memorabile gruppo di vecchi artisti, i registi Frank Van Laecke e Alain Platel e il compositore Steven Prengels hanno realizzato un progetto che può essere definito unico sotto ogni aspetto. Il pubblico internazionale ha letteralmente amato questa produzione e per due anni Gardenia è stato presentato in oltre 200 repliche in tutto il mondo. 10 anni dopo, il cast si riunisce. Persone speciali legate da segni profondi sull’anima e guidate da un’inimmaginabile volontà di sopravvivere. Pronti a prendere d’assalto il palcoscenico per commuovere e sorprendere, per ridere e tacere, per brillare, ancora una volta, da qualche parte sopra l’arcobaleno. Per lo spettacolo Gardenia - Ten years later in scena al Teatro Ariosto di Reggio Emilia domenica 16 ottobre alle ore 18.00 è possibile acquistare e prenotare il biglietto e il trasporto contattando la Biglietteria di Fondazione Teatro Due all’indirizzo biglietteria@teatrodue.org o telefonicamente al 0521.230242. L’autobus per Reggio Emilia partirà da Piazzale Volta domenica alle ore 16.30 e farà ritorno al termine dello spettacolo.