San Valentino 2024 al Rocca Sanvitale di Fontanellato | Gli Amori del Castello – San Valentino 2024 visita a tema con aperitivo e momento musicale romantico con violinista, domenica 18 febbraio 2024 alle ore 17. Storie d’amore e di passione. Per la Festa degli Innamorati è in programma nella Rocca Sanvitale di Fontanellato in provincia di Parma una nuova visita guidata a tema “amore” dove per la prima volta una violinista eseguirà brani musicali e melodie tratte da un suggestivo repertorio romantico. Un San Valentino davvero speciale – che celebra l'amore, non solo per le coppie ma per chi desidera vedere il maniero in un modo magico e suggestivo - in una delle rocche più belle d’Italia, che custodisce lo straordinario Affresco del Parmigianino nella Saletta di Diana e Atteone, ricca di significati nascosti. Al termine verrà proposto un aperitivo con leccornie. La Rocca Sanvitale è la sede del Circuito Castelli del Ducato – Felici di Accogliervi per un San Valentino d’amore! Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it