Gli eventi da non perdere nel week end: musei, concerti e montagna

Anche per questo week end, a Parma, è atteso il bel tempo: giornate soleggiate e temperature oltre alla media stagionale per godersi diversi eventi tra sabato e domenica. Tanta gente sceglierà di immergersi nella natura, per uscire dalla routine cittadina. Paesaggi in montagna, Monte Fuso il prescelto. Si può salire in cima, rimanere a metà strada per godersi lo spettacolo della quiete. Passeggiate in collina, la città tutta da vivere tra spettacoli proposti nei teatri, appuntamenti imperdibili con il ritorno della bella stagione Qui di seguito riportiamo un breve elenco, dei piccoli suggerimenti con gli appuntamenti più importanti.

Van Gogh Multimedia e la stanza segreta

Montagna, cinque percorsi da non perdere

Gayle and more

Millennial party al Fuori Oraio

Visita al Castello di Bardi

Per altre info, consulta il nostro calendario