I Segreti, nuovo album e data zero a Parma 22 marzo

I Segreti, la band che negli anni ha saputo emergere nella scena indie grazie ai tratti distintivi di un sound elettrico e trascinante e uno stile che si nutre di epoche diverse, dalle chitarre che richiamano alla mente il pop britannico degli anni novanta ai synth anni ottanta all’elettronica moderna, annunciano oggi l'arrivo del terzo album in studio: Bellissimo, fuori il 22 marzo su tutte le piattaforme digitali. Il disco, realizzato con la produzione artistica di Matteo Cantaluppi, è stato concepito come una sorta di “vinile virtuale”, con una side A e una side B complementari e ugualmente accattivanti, e sarà possibile ascoltare le prime 5 tracce già dal 15 marzo. La band racconta: «“Il fatto che si vive e si muore è bellissimo”. Il nostro terzo disco è composto da dieci canzoni di richieste, di affermazioni e di tutto quello che è più difficile da spiegare ad alta voce. Sono brani che raccontano il corso di questi ultimi due anni, sono nati da sensazioni e intenzioni diverse, ed è anche per questo che abbiamo voluto che uscissero in due momenti separati.» I Segreti annunciano inoltre oggi la DATA ZERO del Tour 2024, prodotto e distribuito da Kashmir Music. Gli spettacoli partiranno dalla loro città natale, Parma, venerdì 22 marzo (il giorno dell’uscita dell’intero nuovo album), al Pulp, e proseguiranno a Roma (Alcazar, 11 aprile), Caserta (Lizard, 12 aprile), Milano (Arci Bellezza, 18 aprile), Torino (Spazio211, 19 aprile) e Bologna (Montagnola Republic, 25 maggio). I live saranno l’occasione per ripercorrere la discografia de I Segreti, a partire dai brani che li hanno fatti conoscere al pubblico agli esordi fino ad arrivare alle tracce del nuovo album.

I biglietti del tour sono disponibili online su Kashmir Music.